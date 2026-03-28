اعتداءات للمستوطنين في القدس ورام الله تطاول ممتلكات ومحاصيل فلسطينية

اعتدى مستوطنون، يوم السبت، على ممتلكات المواطنين في منطقة "المكيبرة" بقرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، في سياق هجمات متكررة تشهدها المنطقة.

وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية واعتدوا على ممتلكات السكان، من دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وتتعرض قرية مخماس والتجمعات البدوية المجاورة لها لاعتداءات متكررة من المستوطنين، غالباً بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل الاعتداء على المواطنين، وتدمير وإحراق مساكن وحظائر ومركبات، إضافة إلى تخريب ألواح الطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة، والاستيلاء على عدد منها.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون، اليوم، أغنامهم في أراضي المواطنين بقرية يبرود شرق رام الله، ما أدى إلى إتلاف مساحات من المحاصيل الزراعية.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين تعمدت رعي أغنامها في منطقة "العين" بالقرية، متسببة بأضرار للمزارعين، في تكرار لاعتداءات تستهدف الأراضي الزراعية في المنطقة.

ونفذ المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع العدوان على إيران، مستغلين ذلك لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اتسمت هذه الاعتداءات "بالتصعيد والتنظيم، وشملت إطلاق النار المباشر، وحرق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، في سياق يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية".

وبيّن التقرير أن الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس (108 اعتداءات)، والخليل (99)، ورام الله (76)، وبيت لحم (32)، والقدس (24)، وسلفيت (23)، إلى جانب أريحا وقلقيلية.

