هل كلماتك السرية في خطر؟ هذه أفضل البرامج لحمايتك من الاختراق

مع تصاعد الهجمات السيبرانية عالميًا، لم يعد الاعتماد على الذاكرة البشرية خيارًا آمنًا، إذ تشير تقارير أمنية حديثة إلى أن ضعف كلمات المرور وإعادة استخدامها يقفان وراء 80% من خروقات البيانات، في وقت تتطور فيه أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها المخترقون لتوقع الأنماط البشرية بدقة غير مسبوقة.

ووفق تقرير "تحقيقات خروقات البيانات" (DBIR) لشركة فيرايزون، فإن سرقة بيانات الدخول تمثل 22% من الهجمات الإلكترونية عالميًا، فيما يكشف تقرير آخر لشركة هايمدال سيكيوريتي أن 94% من المستخدمين يعيدون استخدام كلمة المرور ذاتها في أكثر من حساب، وهو ما يحول أي اختراق بسيط إلى سلسلة من الانهيارات الرقمية.

ومع تسريب 16 مليار كلمة مرور خلال العام الماضي فقط، باتت برامج إدارة كلمات المرور أداة أساسية لمنع اختراق الحسابات، إذ تنشئ سلاسل معقدة يصعب كسرها حتى عبر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفيما يلي أبرز البرامج التي أوصى بها خبراء مواقع ZDNET وPCMag وTechRadar، نظرًا لتوازنها بين الأمان وسهولة الاستخدام:

1. Bitwarden — الأقوى والأكثر شفافية

برنامج مفتوح المصدر يسمح بتدقيق شيفرته باستمرار، ويوفر نسخة مجانية متقدمة تدعم المزامنة على جميع الأجهزة، ويُعد خيارًا اقتصاديًا وآمنًا للمستخدمين.

2. 1Password — تجربة سلسة وميزات احترافية

يقدم ميزة Watchtower التي تحلل قوة كلمات المرور وتكشف فورًا عن أي تسريب، كما يدعم Passkeys ويتيح مشاركة آمنة للعائلة، ويُصنف الأفضل للمحترفين.

3. NordPass — تشفير حديث وسهولة مبسطة

يعتمد على بروتوكول XChaCha20 الأسرع والأكثر أمانًا، ويمتاز بواجهة بسيطة تناسب المستخدمين غير المتخصصين، وهو أحد أكثر البرامج سهولة في الاستخدام.

4. Proton Pass — الخصوصية أولًا

مطوّر في سويسرا ويخضع لقوانين خصوصية صارمة، ويقدم ميزة Alias لإنشاء بريد إلكتروني وهمي لحماية الهوية الرقمية، ويحظى بثقة خبراء الخصوصية.

5. RoboForm — الأفضل لملء النماذج المعقدة

برنامج عريق يوفر دقة عالية في تعبئة البيانات الطويلة مثل معلومات الشحن أو التوظيف، ويعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن سرعة الإنجاز.

الأنظمة المدمجة في الهاتف

خدمات إدارة كلمات المرور داخل أندرويد وiOS توفر حلًا مجانيًا وسهلًا، لكنها تفتقر لتقارير الأمان المتقدمة مقارنة بالبرامج المتخصصة.

تقنية Passkeys… المستقبل بلا كلمات مرور

اتجاه عالمي متسارع نحو Passkeys المعتمدة على البصمة الحيوية، ما يعني التخلص من كتابة كلمات المرور نهائيًا، والقضاء على هجمات التصيد والتخمين.

ويؤكد الخبراء أن أقوى خطوة يمكن اتخاذها لحماية الحسابات اليوم هي تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) إلى جانب استخدام مدير كلمات مرور موثوق، إذ لم تعد الذاكرة البشرية قادرة على مجاراة تهديدات الذكاء الاصطناعي، بينما بات "تفويض الأمان" للتقنيات المتقدمة ضرورة لا رفاهية.

المصدر / الجزيرة نت