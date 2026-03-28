فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أمريكا تغلي.. آلاف الاحتجاجات تجتاح أمريكا رفضًا لسياسات ترامب

28 مارس 2026 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
...
يستعد المنظمون لإطلاق أكثر من 3200 فعالية في جميع الولايات الخمسين، في ما قد يتحول إلى أكبر تحرك شعبي سلمي في يوم واحد بتاريخ البلاد (أرشيفية)

تشهد الولايات المتحدة السبت، موجة احتجاجات واسعة ضمن حملة حركة "لا ملوك" المناهضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يستعد المنظمون لإطلاق أكثر من 3200 فعالية في جميع الولايات الخمسين، في ما قد يتحول إلى أكبر تحرك شعبي سلمي في يوم واحد بتاريخ البلاد.

وبحسب المنظمين، فإن مدنًا كبرى مثل نيويورك ولوس أنجليس وواشنطن ستشهد التظاهرات الأكبر، بينما يُتوقع أن يأتي نحو ثلثي المشاركين من مناطق خارج المراكز الحضرية، في زيادة لافتة تبلغ 40% مقارنة بأول احتجاجات نظمتها الحركة العام الماضي.

وقالت ليا جرينبرج، المؤسسة المشاركة لمنظمة "إنديفيزيبل" التي تقود الحملة، إن ما يميز احتجاجات اليوم "ليس فقط عدد المشاركين، بل تنوع المناطق التي ينزل فيها الناس إلى الشوارع"، مشيرة إلى ارتفاع كبير في المشاركة بولايات مؤيدة للجمهوريين مثل آيداهو ووايومنج ومونتانا ويوتا.

وتشهد مناطق الضواحي—التي كثيرًا ما تحسم نتائج الانتخابات—حراكًا متصاعدًا، خاصة في بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وفي المقابل، قللت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيحيل جاكسون، من أهمية هذه التظاهرات ووصفتها بأنها "جلسات علاج لاضطراب ترامب" لا تعني سوى الصحفيين.

وانطلقت حركة "لا ملوك" في يوم ميلاد ترامب العام الماضي، وسبق أن جمعت بين 4 و6 ملايين مشارك في أولى فعالياتها، ثم ارتفع العدد إلى نحو 7 ملايين في احتجاجاتها الثانية خلال أكتوبر/تشرين الأول، والتي ركزت حينها على الإغلاق الحكومي وحملات الهجرة وقمع الاحتجاجات.

وتأتي احتجاجات اليوم متزامنة مع موجة رفض شعبية لقصف الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لإيران، وفق تأكيدات المنظمين.

المصدر / رويترز
#ترامب #الولايات المتحدة الأمريكية #سياسات ترامب #الحرب على إيران #احتجاجات الولايات المتحدة

تعليق عبر الفيس بوك

