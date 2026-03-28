حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى كرواتيا للخضوع للصيانة

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد فورد”، وهي الأكبر في العالم، إلى كرواتيا لإجراء أعمال صيانة على متنها بعدما شاركت في الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت سفارة واشنطن في بيان السبت.

وشاهد صحافيون الحاملة أثناء وصولها إلى ميناء سبليت صباحا، في محطة أكد بيان السفارة أنها “مجدولة وللصيانة”.

وكانت الحاملة التي نشرت في البحر الأبيض المتوسط قبيل بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير، عادت إلى قاعدة بحرية في جزيرة كريت هذا الأسبوع إثر اندلاع حريق على متنها في 12 آذار/ مارس.

وأفاد الجيش الأمريكي بأن الحريق أحدث أضرارا جسيمة بنحو 100 سرير. كما أفيد بأنها عانت مشكلات كبيرة في نظام المراحيض أثناء وجودها في البحر، مع تقارير صحافية عن انسداد وتكوّن طوابير طويلة أمام دورات المياه.

وقالت السفارة في بيانها “خلال زيارتها، ستستضيف حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد مسؤولين… لإظهار التحالف القوي والدائم بين الولايات المتحدة وكرواتيا”.

وأرسلت الولايات المتحدة الحاملتين جيرالد فورد وأبراهام لينكولن إلى المنطقة قبيل بدء الهجوم على إيران. وأدت السفينتان دورا في الضربات.

وأمضت فورد حوالي تسعة أشهر في البحر شاركت خلالها في العمليات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، حيث تم تنفيذ ضربات على قوارب مشتبه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات، كما شاركت في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

