تشييع جثمان الشهيد الطفل آدم دهمان في بيت لحم

شيع آلاف الفلسطينيين السبت، جثمان الشهيد الطفل آدم دهمان (15 عاما) الذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس- الخليل، وصولا إلى منزل والد الشهيد في مخيم الدهيشة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون عليه صلاة الجنازة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في قرية أرطاس.

واستشهد الطفل دهمان، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الدهيشة.

