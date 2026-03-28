مستوطنون يكسِّرون 10 أشجار زيتون في مسافر يطا

اعتدى مستوطنون، يوم السبت، على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث أطلقوا ماشيتهم وكسروا 10 أشجار زيتون معمّرة، فيما داهمت قوات الاحتلال مسكنا في خربة منيزل وعبثت بمحتوياته.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، أطلقوا بحماية قوات الاحتلال ماشيتهم بأراضي المواطنين وكسروا 10 أشجار زيتون معمّرة في قرية سوسيا تعود ملكيتها للمواطن ياسر راضي النواجعة.

وأضاف أن جنود الاحتلال داهموا مسكن المواطن علي محمود حريزات في خربة منيزل بمسافر يطا، وحطموا النوافذ والأثاث.

وطالب أهالي القرى والبادية بمسافر يطا، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم ووقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين ورعاة الماشية وأراضيهم ومساكنهم وممتلكاتهم.

وكشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن المستوطنين نفذوا 443 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر واحد، مستغلين حالة التوتر الإقليمي لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

