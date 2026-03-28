أسعار النفط ترتفع 4.5% إلى 113 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع 4.5% إلى 113 دولار للبرميل

28 مارس 2026 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

سجلت أسعار النفط، عند إغلاق مداولات أمس الجمعة، ويوم السبت، ارتفاعا بنحو 4.5 بالمئة، وسط اضطرابات تشهدها أسواق الخام أشعلتها الحرب على إيران.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 112.57 دولارا للبرميل مرتفعة بنحو 4.5 بالمئة، في حين سجلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" 99 دولارا، مسجلة ارتفاعا 5.5 بالمئة.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم، وسط إجراءات حكومية متسارعة بالعديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والأفراد.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #الحرب على إيران

