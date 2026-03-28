فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القدس: إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرام

مركز حقوقي: الاحتلال يصعِّد في خروقاته لاتفاق غزَّة ويفاقم المعاناة الإنسانية

الاحتلال يفجِّر منزل شهيد في مدينة نابلس

"الشفاء" في غزة يطلق نداءً عاجلاً للتبرع بالدم

برشلونة يحدد مدة غياب نجمه البرازيلي رافينيا

692 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزة

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ 29 تواليًا

شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النَّار بغزَّة

قتيل وإصابة نجله بجريمة إطلاق نار في يافا

القوات اليمنية تنفّذ أول عملية عسكرية ضد أهدافٍ للاحتلال.. هذه تفاصيلها

القدس: إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرام

28 مارس 2026 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
جنود الاحتلال يطلقون الرصاص تجاه المواطنين

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الرجل، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ونقلته إلى المستشفى.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض المئات من العمال للاعتقال والتنكيل من شرطة الاحتلال، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثق الاتحاد استشهاد نحو 42 عاملا، وأكثر من 32 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا كبيرًا من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، شمل عمليات استهداف وقتل واعتقالات واسعة وهدم منازل وتهجير قسري وتوسعًا استيطانيًا، أسفر عن استشهاد 1136 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700، واعتقال حوالي 22 ألف شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة