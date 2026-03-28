القدس: إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرام

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الرجل، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ونقلته إلى المستشفى.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض المئات من العمال للاعتقال والتنكيل من شرطة الاحتلال، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثق الاتحاد استشهاد نحو 42 عاملا، وأكثر من 32 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا كبيرًا من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، شمل عمليات استهداف وقتل واعتقالات واسعة وهدم منازل وتهجير قسري وتوسعًا استيطانيًا، أسفر عن استشهاد 1136 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700، واعتقال حوالي 22 ألف شخص.

