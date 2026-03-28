الاحتلال يفجِّر منزل شهيد في مدينة نابلس

بالصور الاحتلال يفجِّر منزل شهيد في مدينة نابلس

28 مارس 2026 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت، منزلًا في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمود العقاد في شارع حلاوة، تمهيداً لهدمه، كما أخلت عدداً من العائلات من منازلها في المنطقة.

وفي 28 سبتمبر/ أيلول من العام 2025 الماضي، نفذ الشاب محمود حسن عبد الرحمن عقاد (24 عاماً) عملية دهس، استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال قرب قرية جيت، شرقي مدينة قلقيلية.

واستشهد العقاد بنيران جنود الاحتلال، فيما أصيب أحد الجنود بنيران زملائه وقتل لاحقا متأثرا بإصابته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مدينة نابلس #تفجير منزل #الشهيد محمود العقاد

