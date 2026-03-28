برشلونة يحدد مدة غياب نجمه البرازيلي رافينيا

برشلونة يحدد مدة غياب نجمه البرازيلي رافينيا

28 مارس 2026 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
...
البرازيلي رافينيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن جناحه البرازيلي رافينيا سيغيب عن مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد مطلع الشهر المقبل، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته الدولية مع منتخب البرازيل.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، والذي سجل 19 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع برشلونة، للإصابة يوم الخميس خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام منتخب فرنسا في مدينة فوكسبورو في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان النادي: "سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء البرنامج العلاجي المناسب، ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه لنحو خمسة أسابيع".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع النهائي يوم 8 أبريل/نيسان، قبل لقاء الإياب في مدريد يوم 14 أبريل/نيسان.

وكان رافينيا قد سجل هدفين في فوز برشلونة الكاسح 7-2 على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر / وكالات
