692 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن شهيدًا جديدًا و 19 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 692، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,895، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72,268 شهيدًا، و 171,995 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين