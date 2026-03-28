قتيل وإصابة نجله بجريمة إطلاق نار في يافا

28 مارس 2026 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
قُتل رجل في الخمسينيات من عمره، وأصيب نجله القاصر بجروح متوسطة، جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت منتصف ليلة السبت في مدينة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 15 ضحية منذ مطلع آذار/مارس الجاري، وإلى 69 ضحية منذ بداية العام.

وتُظهر المعطيات أن من بين الضحايا 68 من سكان 33 مدينة وقرية، إضافة إلى ضحية من الضفة الغربية قُتل في مدينة الناصرة.

كما تشمل الحصيلة خمس نساء، وثلاثة فتيان دون سن 18 عاماً، إلى جانب ثلاثة ضحايا قُتلوا برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل اتهامات متواصلة بتقاعس يصل حدّ التواطؤ مع منظمات الجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
