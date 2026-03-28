شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات .

وأشارت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 692، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,895، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72,268 شهيدًا، و 171,995 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي آخر التطورات، ارتقى شهيدان، وأصيب آخرون، صباح يوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشقيقين فهمي وسائد عمر قدوم برصاص قوات الاحتلال شرق مدنية غزة، فيما أصيب آخرون جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة.

وأطلق الطيران المروحي نيرانه بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين