لأول مرة في هذه الحرب.. صواريخ اليمن تستهدف "إسرائيل"

أفاد إعلام عبري، صباح السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من اليمن تجاه جنوبي البلاد للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دخلت يومها التاسع والعشرين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “الجيش رصد إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه جنوبي "إسرائيل" للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب”.

وذكرت أن صفارات الإنذار انطلقت في مدن ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد إطلاق الصواريخ من اليمن.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه مناطق جنوبي البلاد.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ولكن ذلك يأتي بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، بالتدخل العسكري المباشر، حال انضمام أي تحالفات أخرى مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد الأخيرة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان مصور: “أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في حال انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا و"إسرائيل" ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل واشنطن و"تل أبيب" ضد طهران، وضد أي بلد مسلم”.

كما ربط البيان التدخل العسكري للجماعة "باستمرار التصعيد ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية".

وحذر "من أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه "إسرائيل". كما تستهدف إيران مصالح أمريكية في دول عربية.

المصدر / وكالات