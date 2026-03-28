فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

28 مارس 2026 . الساعة 00:59 بتوقيت القدس
الطفل الشهيد أدهم سيد دهمان

استشهد طفل مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتةل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل أدهم سيد صالح دهمان (15 عاما) استشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة.

وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق إن الطفل دهمان وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، عقب إصابته برصاصة في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة.

وبينت الوزارة أنه باستشهاد الطفل دهمان، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية اليوم إلى ثلاثة، حيث استشهد شابان في وقت سابق، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأصيب خلال اقتحام مخيم الدهيشة مواطن آخر، ونقل إلى المستشفى للعلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت لحم #استشهاد طفل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة