فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحوثيون: أيدينا على الزناد وسنتدخل عسكريا في هذه الحالات

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بشأن فلسطين

الأزهر: استمرار الاحتلال بإغلاق الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

"رادع" تنشر اعترافات لعميلين حاولا اغتيال مقاوم في غزة

“جواد”... رضيع خرج من الاعتقال مثقلاً بالوجع

المتطرف "بن غفير" يقتحم أقسام الأسرى متنكرًا بزيّ حارس

مظاهرات حاشدة في اليمن دعمًا لإيران ونصرةً لفلسطين ولبنان

حزب الله يبث مشاهد دك تحشّدات الاحتلال وقواعده بالصواريخ

خروقات متواصلة.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في غزة

فانس: توقع نتنياهو بإسقاط نظام إيران كان "متفائلا للغاية"

بالفيديو الحوثيون: أيدينا على الزناد وسنتدخل عسكريا في هذه الحالات

28 مارس 2026 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
...
المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله "الحوثيين" العميد يحيى سريع

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله "الحوثيين" العميد يحيى سريع استعداد الجماعة للتدخل العسكري المباشر، في ظل "العدوان الأمريكي الإسرائيلي" على إيران وعدد من دول المنطقة، محذرة من اتساع رقعة المواجهة في حال استمرار التصعيد.

وأكد سريع في بيان متلفز أن الموقف اليمني يأتي انطلاقا من مسؤولية دينية وأخلاقية تجاه ما اعتبره مخططا يستهدف إيران ودول "محور المقاومة"، إلى جانب فلسطين ولبنان والعراق، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تداعياته على الاقتصاد العالمي.

ودعت أنصار الله، الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى الاستجابة الفورية للمساعي الدولية الرامية إلى وقف الحرب، ووصفت العمليات العسكرية الجارية بأنها “عدوان جائر وغير مبرر”، مطالبة بوقف شامل للهجمات على الدول الإسلامية، وإنهاء الحصار المفروض على اليمن.

كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة والوفاء بالالتزامات الإنسانية المرتبطة به، في إطار دعم ما وصفه بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي تصعيد لافت، لوحت جماعة أنصار الله بالتدخل العسكري في عدد من السيناريوهات، من بينها: انضمام أي تحالفات جديدة إلى جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل"، واستخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران أو أي دولة إسلامية، واستمرار التصعيد ضد ما وصفته بمحور المقاومة.

وحذرت من أي خطوات تستهدف تشديد الحصار على اليمن، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تتركز ضد الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، ولا تستهدف أي شعوب إسلامية.

وختم البيان بالتأكيد على الجاهزية الكاملة لجماعة الحوثي للتعامل مع مختلف التطورات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

المصدر / وكالات
#اليمن #الحوثيون #أنصار الله #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة