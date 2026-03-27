الأزهر: استمرار الاحتلال بإغلاق الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الأزهر الشريف في مصر، الجمعة، أن استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمسجد الأقصى بالقدس "اعتداء مرفوضا، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وقال الأزهر، في بيان صحافي، إن "استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) في إغلاق المسجد الأقصى اعتداء مرفوض وغير أخلاقي، لما ينطوي عليه من مصادرة لحقوق الفلسطينيين من أداء شعائر دينهم"، كما ويعتبر "استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لقانون الدولي".

وطالب "المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الأفعال العدائية الممنهجة، التي يسعى من خلالها الاحتلال لتحويل المنطقة إلى ساحة مستدامة للحروب والصراعات".

وشدد على أن "المسجد الأقصى سيبقى حرما إسلاميا خالصا، ليس للمحتل حق فيه، رغم محاولاته العبثية لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، وخططه لتهويد معالم القدس، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية".

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، ومنعت المصلين من الوصول إليه لليوم الثامن والعشرين على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتزامن ذلك مع استمرار عزل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عن محيطها عبر الحواجز وانتشار قوات الاحتلال فيها، ومنع المقدسيين من الدخول إليها باستثناء سكانها.

وكان الاحتلال قد منع الفلسطينيين من أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الماضي في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة، وانتشرت قواته في محيط باب العامود وباب الساهرة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، في محاولة لتفريقهم ومنع أي تجمعات للصلاة.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنَّ إعلان الاحتلال عن تمديد إغلاق المسجد الأقصى حتى منتصف شهر أبريل القادم، يكشف نية الاحتلال استغلال الظروف الراهنة لفرض سيادته الكاملة على الأقصى، والتحكم بفتحه وإغلاقه وفق مشاريعه التهويدية.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الجمعة، أنَّ هذا الإغلاق غير المسبوق منذ احتلال الأقصى، ليس إجراءً أمنياً كما يدعي الاحتلال، بل خطوة مدروسة لتفريغ المسجد، وتهيئة الأجواء لاقتحامات المستوطنين، وتمرير مخططات جماعات الهيكل المزعوم.

ودعت أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى الأقصى وأبوابه وأقرب نقاط الوصول إليه، وتعزيز الرباط بكل الوسائل الممكنة.

كما دعت "حماس" الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المسجد من أخطر هجمة في تاريخه الحديث.