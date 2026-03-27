حزب الله يبث مشاهد دك تحشّدات الاحتلال وقواعده بالصواريخ

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

27 مارس 2026 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
...
حزب الله يبث مشاهد دك تحشّدات جيش الاحتلال وقواعده بالصواريخ
متابعة/ فلسطين أون لاين

بث حزب الله، يوم الجمعة، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشّدات جيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب في -مقطع فيديو بثه الإعلام الحربي وقال إنه بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري- إن عناصره استهدفت القواعد الإسرائيلية التالية: دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي شمال شرق صفد)، وفيلون، وتقاطع غولاني، ونفتالي، وذلك "دفاعا عن لبنان وشعبه".

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الجمعة، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات وجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم في القرى الحدودية جنوبي البلاد.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بياناتها المتلاحقة، إنها استهدفت مرتين تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال، عند خلّة العين في بلدة القنطرة، بصليتَين صاروخيّتَين.

واستهدفت المقاومة أيضاً لآليات وجنود إسرائيليين في ساحة بلدة القنطرة، وتجمعاً آخر قرب جبانة البلدة، بصليات من الصواريخ.

وخلال تصدي مجاهدي المُقاومة لقوّة إسرائيليّة متوغّلة على طريق الطيبة القنطرة جنوب لبنان، فجّروا، أمس الخميس،  عبوات ناسفة بآليّات الاحتلال الإسرائيليّ وجنوده وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

كما فجرت مقاتلو المقاومة عبواتٍ ناسفة بآليّاتٍ للعدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان جنوب لبنان وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

واستهدفت المقاومة كذلك تجمّعاً لجنود وآليّات "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخيّة.

#حزب الله #لبنان #المقاومة الإسلامية

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة