المتطرف "بن غفير" يقتحم أقسام الأسرى متنكرًا بزيّ حارس

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير متنكرًا بزي حارس، في جولة داخل السجون للإشراف على التنكيل بالأسرى وتعذيبهم.

وقال الإعلام العبري، إن الوزير المتطرف بن غفير "أجرى في وقت مبكر من الصباح مع مفوض مصلحة السجون تفتيشًا مفاجئًا في أحد مرافق الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون في وسط فلسطين المحتلة، وخلال التفتيش، تنكر كمقاتل سجن عادي ليتمكن من متابعة جاهزية العناصر والتزامهم بالإجراءات العملياتية ضد الأسرى الفلسطينيين.

ويُعرف بن غفير بتصريحاته التحريضية ضد الأسرى الفلسطينيين، إذ سبق أن نشر تسجيلات مسيئة وهدد أسرى بالقتل، من بينهم القيادي الأسير مروان البرغوثي، كما يفاخر مراراً بتشديد القيود داخل السجون منذ توليه منصبه نهاية عام 2022.

ووفق معطيات حديثة، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلاً، وسط تحذيرات متصاعدة من تفاقم الانتهاكات بحقهم، خاصة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتؤكد تقارير حقوقية وشهادات أسرى محررين تعرض المعتقلين لعمليات تعذيب ممنهجة، شملت التجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجسدية والنفسية، حيث ظهرت آثار الهزال والمرض على العديد منهم.

وفي سياق متصل، صادق الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدّم به حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير، يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق من يتهمهم الاحتلال بقتل إسرائيليين بدوافع "عدائية"، فيما لا يزال المشروع بحاجة إلى إقراره في قراءتين إضافيتين قبل دخوله حيّز التنفيذ.