مظاهرات حاشدة في اليمن دعمًا لإيران ونصرةً لفلسطين ولبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، تضامنًا مع فلسطين ولبنان وإيران، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي والأمريكي المتواصل في المنطقة.

وتجمّع المشاركون في ميدان السبعين، أكبر ميادين صنعاء، تحت شعار: "ثابتون مع فلسطين ولبنان وإيران.. وجاهزون لكل الخيارات"، استجابة لدعوة أطلقها زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

ورفع المتظاهرون أعلام اليمن وفلسطين ولبنان وإيران، مرددين هتافات تؤكد دعمهم لمحور المواجهة، من بينها: "يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين"، و"العدوان على إيران يخدم مشروع الكيان"، و"لسنا ممن يخضع أو يساوم".





وفي بيان صدر عقب الفعالية، أكدت جماعة الحوثي أن هذا الحشد الجماهيري يمثل "تجديدًا للموقف اليمني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى وقضايا الأمة"، مشددة على رفض ما وصفته بـ"المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف لفرض واقع هيمنة على المنطقة".

وأضاف البيان أن اليمن "جزء من معركة المواجهة"، مؤكدًا الجاهزية لـ"كافة الخيارات" وفق تطورات الميدان، في إشارة إلى احتمال الانخراط العسكري في حال اتساع رقعة التصعيد.





وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد أكد، في تصريحات سابقة الخميس، أن اليمن "ليست على الحياد" إزاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران، مشيرًا إلى أن أي تطورات ميدانية قد تستدعي تحركًا عسكريًا سيتم التعامل معها "بالمبادرة كما في الجولات السابقة".