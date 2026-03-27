فانس: توقع نتنياهو بإسقاط نظام إيران كان "متفائلا للغاية"

27 مارس 2026 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
...
جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات/ فلسطين أون لاين

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن توقعات رئيس وزراء الاحتلال الأخير بشأن "إسقاط النظام الإيراني كانت متفائلة للغاية".

وتحدثت القناة 12 العبرية، عن مكالمة هاتفية بين فانس ونتنياهو، الاثنين، أشار فيها نائب الرئيس الأمريكي إلى أن توقعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن “إسقاط النظام الإيراني كانت متفائلة للغاية”.

ونقلت عن مصدر أمريكي لم تسمه، قوله: "قبل الحرب، روّج نتنياهو للرئيس (دونالد ترامب) على أنها سهلة، وأن تغيير النظام مرجح، وكان نائب الرئيس مدركا تمامًا لبعض تلك التصريحات".

وقالت القناة: "في نهاية الأسبوع الماضي، وخلال تبادل الرسائل غير المباشر مع الإيرانيين، طرح البيت الأبيض إمكانية أن يترأس فانس وفدًا أمريكيًا لإجراء محادثات سلام رفيعة المستوى".

ووفق القناة، "يعتقد مستشارو فانس أن بعض الجهات في إسرائيل تحاول تقويض جهود نائب الرئيس، ربما لأنهم يرونه غير متشدد بما فيه الكفاية. وينفي المسؤولون الإسرائيليون ذلك".

كما يستعد فانس "لقيادة الجهود الأمريكية لإنهاء حرب كان هو بنفسه متخوفا من خوضها في المقام الأول"، كما نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض، لم تسمهم، قولهم إن "معارضة فانس للصراعات المفتوحة تجعله وسيطًا أكثر جاذبية للإيرانيين".

ولفتت إلى أن “مسؤولين في البيت الأبيض يشتبهون في أن بعضاً من أعضاء الحكومة الإسرائيلية يحاولون تشويه سمعة فانس بعد مكالمة هاتفية صعبة جرت بينه وبين نتنياهو، الاثنين”.

وفي الإطار، قال موقع "أكسيوس" الأميركي إنّ مستشاري جي دي فانس، يعتقدون "أنّ بعض الإسرائيليين يحاولون تقويضه ربما لأنهم يرونه غير متشدّد بما فيه الكفاية".

وأضاف: "يشتبه مسؤولو الإدارة في أنّ عملاء أجانب ينشرون خبر رغبة إيران في التفاوض مع فانس".

وقال مسؤول آخر في الإدارة لموقع أكسيوس: "إنها عملية إسرائيلية ضدّ فانس، في إشارة إلى الرواية التي تقول إنّ الإيرانيين يرون أنّ فانس يميل إلى عقد صفقة والانسحاب".

