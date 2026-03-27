لبنان: استشهاد 121 طفلًا وتهجير 370 ألفًا منذ بدء الحرب

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

“جواد”... رضيع خرج من الاعتقال مثقلاً بالوجع

"32 موقعًا عسكريًا"... هآرتس: الاحتلال يحوّل "الخط الأصفر" إلى حدود دائمة بغزة

أسعار النفط: تراجع لأكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر

إصابة ضابط وجندي إسرائيلييْن بجنوب لبنان

لليوم الـ 28.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع المصلين من أداء الجمعة

آبادي ينتقد غروسي: تصريحاته تخريبية ولم يقم بأيّ عمل مفيد بشأن إيران

خروقات متواصلة.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في غزة

نعيم: ملادينوف يحاول قلب المسار لخدمة أجندات الاحتلال ويهدِّد بعودة الحرب نيابة عن نتنياهو

27 مارس 2026 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في لبنان، ماركولويجي كورسي، استشهاد ما لا يقل عن 121 طفلًا وإصابة مئات آخرين، جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس/آذار الجاري.

وأكد كورسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 399 طفلًا، كما أجبر القصف وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية أكثر من 370 ألف طفل على النزوح.

وأوضح ممثل المنظمة الأممية أن النازحين في لبنان باتوا لا يجدون ملاذًا آمنًا حتى في العاصمة بيروت، بسبب القصف الذي طال عشرات البلدات وألحق دمارا واسعا بالمباني السكنية والبنية التحتية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات الجنوب.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حزب الله استهداف الاحتلال وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان على الإسرائيلي على لبنان إلى 1116شهيداً و3229 جريحاً منذ 2 آذار.

متعلقات

الأكثر قراءة