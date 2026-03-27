استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الشاب سفيان أحمد صالح أبو ليل (46 عاما) متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ما يرفع عدد الشهداء في المخيم منذ الصباح إلى اثنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم عقب تشييع جثمان الشهيد مصطفى حمد، الذي ارتقى فجر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال عند مدخل المخيم، حيث أطلقت النار بكثافة تجاه المواطنين الخارجين من المقبرة، ما أدى إلى إصابة الشاب أبو ليل بجروح خطيرة في الرأس، إضافة إلى إصابة شاب آخر.





وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد مصطفى حمد، فيما اعتلى القناصة أسطح البنايات المقابلة لمدخل مخيم قلنديا.

استشهد، فجر يوم الجمعة، الشاب مصطفى أسعد مصطفى حمد، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب حمد أصيب برصاص الاحتلال، خلال تواجده على مدخل المخيم، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرون بالرصاص الحي.

وأفادت محافظة القدس، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه مجموعة من الشبان على مدخل المخيم، وأصابوا عددا منهم، واعتقلوا شابا مصابا.