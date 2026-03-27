أسعار النفط: تراجع لأكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر، رغم مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب مع إيران.

وانخفضت عقود خام برنت بنحو 0.8% إلى 107.17 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 93.46 دولار، لتقلص مكاسبها السابقة، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل خسائر بنحو 4.6%، رغم ارتفاع برنت 5.7% والخام الأميركي 4.6% في جلسة الخميس، مع تصاعد المخاوف آنذاك من اتساع الحرب.

وجاء الضغط على الأسعار بعد إعلان دونالد ترامب تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، مع تأكيده أن المحادثات تسير بشكل جيد.

لكن هذا التوجه لم يبدد المخاوف بالكامل، حيث لا تزال الأسواق تقيّم احتمالات استمرار الصراع وتأثيره على الإمدادات.

