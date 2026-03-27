فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": تمديد إغلاق المسجد الأقصى خطوةٌ لتمرير مخططات جماعات الهيكل المزعوم

27 مارس 2026 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنَّ إعلان الاحتلال عن تمديد إغلاق المسجد الأقصى حتى منتصف شهر أبريل القادم، يكشف نية الاحتلال استغلال الظروف الراهنة لفرض سيادته الكاملة على الأقصى، والتحكم بفتحه وإغلاقه وفق مشاريعه التهويدية.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الجمعة، أنَّ هذا الإغلاق غير المسبوق منذ احتلال الأقصى، ليس إجراءً أمنياً كما يدعي الاحتلال، بل خطوة مدروسة لتفريغ المسجد، وتهيئة الأجواء لاقتحامات المستوطنين، وتمرير مخططات جماعات الهيكل المزعوم.

وأوضحت أنَّ ما يجري بحق المسجد الأقصى هو اعتداء مباشر على عقيدة المسلمين ومقدساتهم، ويؤكد أن الاحتلال ماض في مخططاته وغطرسته، غير مكترث بكل الإدانات والنداءات العربية والإسلامية وحتى الدولية.

اقرأ أيضًا: في خضم الحرب الإقليمية... الأقصى يواجه أصعب مراحل الصراع

وحذرت "حماس" من خطورة المرحلة القادمة، خاصة مع تزايد الدعوات لاقتحامات الأقصى خلال الأعياد العبرية، ومحاولات فرض طقوس تلمودية فيه.

ودعت أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى الأقصى وأبوابه وأقرب نقاط الوصول إليه، وتعزيز الرباط بكل الوسائل الممكنة.

كما دعت "حماس" الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المسجد من أخطر هجمة في تاريخه الحديث.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #تهويد القدس #إغلاق المسجد الأقصى #الهيكل المزعوم #ذبح القربان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة