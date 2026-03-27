خروقات متواصلة.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، مستغلًا انشغال العالم بالحرب على إيران، ليُصاعد انتهاكاته، ويشدّد حصاره على القطاع.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 691 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,876 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,267 شهيدًا، و 171,976 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي آخر التطورات، أصيب طفلان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومن جهته، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال استمرار عمليات القتل وتشديد الحصار يشكل تأكيداً واضحاً على قرار الاحتلال بتخريب مسار وقف إطلاق النار وجهود مجلس السلام.

وأوضح قاسم أن القتل المستمر لسكان قطاع غزة وتشديد الحصار ومنع الإعمار يمثل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية بوتيرة مختلفة.

