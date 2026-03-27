إيران: غارات على طهران وقم وحرس الثورة يستهداف مواقع أميركية وإسرائيلية

في اليوم الـ28 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تواصلت الهجمات على عدة مناطق متفرقة في البلاد، فيما أعلن حرس الثورة استهداف مواقع أميركية وإسرائيلية، بالصواريخ والطائرات المسيرة، ضمن الموجة 83 من عمليات "وعد صادق 4".

العدوان على إيران

قال الهلال الأحمر الإيراني إن "عدوانا أمريكيا صهيونيا" استهدف منطقة سكنية في العاصمة طهران.

وأعلنت وكالة فارس ارتقاء شهداء وإصابة آخرين إثر عدوان أمريكي صهيوني استهدف منطقة سكنية في مدينة قم وسط إيران، فيما شن العدوان غارة جوية على منطقة سكنية في مدينة قم وأخرى في مدينة أرومية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينتي تبريز وأرومية شمال غربي البلاد ومدينة كاشان في الوسط.

عمليات حرس الثورة

أعلن حرس الثورة في إيران، عن تنفيذ الموجة 83 من عمليات وعد "صادق 4"، بعملية مستمرة ومشتركة صاروخية، وبطائرات مسيرة، من قبل القوة الجو فضائية وبحرية حرس الثورة.

وأشار حرس الثورة، في بيان، إلى أنّ العملية استهدفت خزانات التخزين ومستودعات النفط في "أشدود"، وموقع استقرار جنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "مدعين".

كما استهدفت العملية قواعد الجيش الأميركي في الظفرة والعديد، ومركز تبادل المعلومات العسكرية الأميركية في المنطقة، وخزانات وقود الطائرات والمقاتلات التابعة للقوات الأميركية.

كما استهدفت العملية أيضاً "حظائر" الصيانة والإصلاح للطائرات النقلية والمسيّرات في قاعدة علي السالم"، بالإضافة إلى "حظائر الصيانة والإصلاح لمنظومة باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى"، وفقاً لبيان حرس الثورة.

ولفت البيان إلى أنّ الضربات نفذت باستخدام صواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى، دقيقة الإصابة، برؤوس حربية متعددة ومسيرات انقضاضية وجوالة، مؤكداً أنّ "العملية بنجاح كامل".

وتأتي هذه الموجة في إطار عمليات "وعد صادق 4"، التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية رداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، الذي اندلع في 28 شباط/فبراير الفائت، والتي تستهدف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، وأهدافاً حيوية وعسكرية حساسة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين