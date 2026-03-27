استشهاد شاب برصاص مستوطنين في بيت لحم

استشهاد شاب برصاص مستوطنين في بيت لحم

27 مارس 2026 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
الشهيد الشاب محمد فرج المالحي

 استشهد الشاب محمد فرج المالحي، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، في هجوم نفذه مستوطنون، على منطقة حرملة شرق بيت لحم.

وأفاد إعلام محافظة القدس، بأن الشهيد المالحي وهو من بلدة شرفات قرب بيت صفافا جنوب غرب القدس المحتلة، استشهد إثر هجوم نفذه مستوطنون، كما أُصيب 3 من أفراد عائلته، أحدهم وهو شقيقه أصيب بحجر ووُصفت إصابته بالخطيرة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس، خلال هجوم لمستوطنين في منطقة حرملة شرق بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات المستوطنين #هجوم مستوطنين #شهيد في القدس

