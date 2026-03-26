رسمياً.. إيران تسلم ردها على المقترح الأمريكي لوقف الحرب

كشفت وكالة "تسنيم"، أن إيران سلمت رسمياً ردها عبر الوسطاء على البنود الـ15 المقترحة من قبل الولايات المتحدة، ضمن محادثات غير مباشرة بين البلدين ضمن مسعى لوضع حد للحرب في المنطقة.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد أكدت طهران في ردها أنّ "الاغتيالات التي ينفذها العدو يجب أن تتوقف، وأن تُهيَّأ ظروف موضوعية تضمن عدم تكرار الحرب مرة أخرى، وأن يتم ضمان دفع التعويضات وأضرار الحرب وتحديدها بوضوح".

وأشارت إلى تمسك إيران بأن تنتهي الحرب في جميع الجبهات، وأن يشمل ذلك "جميع فصائل المقاومة" التي شاركت في هذه المعركة في مختلف أنحاء المنطقة.

وممارسة إيران سيادتها على مضيق هرمز "هو حق طبيعي وقانوني لها وسيبقى كذلك"، داعياً إلى ضرورة الاعتراف به وضمان تنفيذ تعهدات الطرف المقابل.

وأشار إلى أن هذه الشروط الإيرانية تأتي إضافة إلى المطالب التي قُدِّمت في الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف قبل عدة أيام من الهجوم الأميركي والإسرائيلي.

وشدد المصدر على أن إيران تعتبر أن ادعاء الولايات المتحدة بشأن التفاوض ليس سوى مشروع "الخداع الثالث" وأن الأميركيين يسعون من خلال طرح فكرة التفاوض إلى تحقيق عدة أهداف: "أولها هو خداع العالم عبر إظهار أنفسهم بمظهر الساعي إلى السلام وإنهاء الحرب، وثانيها إبقاء أسعار النفط منخفضة عالميًا، وثالثها كسب الوقت للاستعداد لعمل عدواني جديد في جنوب إيران عبر دخول بري".

