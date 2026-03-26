فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في عمليَّة نوعيَّة.. رادع: تحييد 11 عنصرًا من عصابة عميلة بدير البلح

حزب الله يوثق استهداف ناقلة جند ودبّابة ميركافا في بلدة الطيبة

حماس تدين اعتقال أجهزة السلطة برام الله النَّاشط عمر عسَّاف

أبو ارشيد لـ"فلسطين": الحرب على إيران وضعت ترامب في مأزق صعب

ملادينوف يطرح خطة لنزع سلاح المقاومة في غزة.. ما أبرز بنودها؟

تشييع جثمان الشهيد أبو قبيطة في الخليل

على خطى والده.. نجل رونالدو يظهر في ريال مدريد

صعود النفط رغم الحديث عن مقترحات تهدئة بين واشنطن وطهران

اليويفا يعاقب بنفيكا بسبب "تجاوزات" مواجهة ريال مدريد

أجهزة أمن السلطة تعتقل الناشط السياسي عمر عساف

26 مارس 2026 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المُقاومة، يوم الخميس، عن  توجيه ضربةٍ أمنيةٍ قاسية لعصابة العميل شوقي أبو نصيرة، المتحصنة في مدرسة داخل المنطقة الصفراء شرق دير البلح.

وقالت رادع، في بيان صحافي، إن العملية أسفرت عن تحييد 11 عنصرًا من العصابة العميلة، من بينهم مسؤولٌ بارز، موزّعين على النحو التالي: 5 من البريج، و4 من النصيرات، واثنان من المغازي والقرارة.

وأكدت أن المعالجة الأمنية والقانونية والمجتمعية لملفات العناصر التائبة لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى تضافر جهود العائلات  والشخصيات المجتمعية مع جهود القوى الأمنية، من أجل كشف المزيد من المعلومات التي تخدم عمليات ملاحقة وتفكيك العصابات العميلة.

وشددت  قوة "رادع" على أهمية تعاون أبناء شعبنا في ملاحقة وتفكيك العصابات العميلة، سواءً بالإبلاغ عن العناصر المتورطة، أو بالمساهمة في نقل وتعميم مواد التوعية حول خطورة هذه الظاهرة على تاريخ شعبنا وعائلاتنا المشرف، وعلى جوهر قضيتنا العادلة.

يُذكر أن المنطقة الصفراء شرق دير البلح تشهد عمليات أمنية مكثفة منذ فترة، في إطار الجهود الرامية إلى تطهير المناطق المحررة من العناصر المشبوهة والعصابات التي تستغل الظروف الأمنية الراهنة لزعزعة الاستقرار.

#غزة #عملية أمنية #دير البلح #مليشيات الاحتلال #عناصر عصابات مسلحة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة