حزب الله يوثق استهداف ناقلة جند ودبّابة ميركافا في بلدة الطيبة

بث حزب الله اللبناني، يوم الخميس، مشاهد نوعية من عملية استهداف ناقلة جند ودبّابة ميركافا بمحلّقتين انقضاضيتين، في ساحة بلدة الطيبة جنوب لبنان، وذلك في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 الخميس 26-03-2026، 3 دبّابات ميركافا في تلّة المحيسبات في بلدة الطيبة بصواريخ موجّهة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

نفذ مقاومو حزب الله منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الخميس وحتى الساعة العاشرة صباحاً، عمليات نوعية ضد دبابات الاحتلال الإسرائيلي من طراز "الميركافا" في جنوب لبنان، أسفرت عن تدمير 18 دبابة وفق بيانات الحزب الرسمية.

وأكدت بيانات الحزب أن توزيع الدبابات المستهدفة كان كالآتي: 8 دبابات في منطقة القنطرة، 5 في ديرسريان، 3 في الطيبة، و2 في دبل. وقد تم استهدافها بأساليب متعددة شملت الصواريخ الموجهة، الكمائن الأرضية، واستغلال التضاريس الواقعية لإيقاع أكبر الخسائر في صفوف الاحتلال.

إلى جانب ذلك، أعلن الحزب استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية "الكرياه"، وسط تل أبيب وثكنة "دولفين" التابعة للاستخبارات العسكرية بصواريخ نوعية.

وتركزت عمليات الحزب في محاور القوزح والطيبة ودبل والخيام جنوب لبنان، حيث استهدف مقاتلو الحزب تجمعات وآليات عسكرية إسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيّرات انقضاضية، مع تكرار الضربات على أهداف محددة.

واستهدف حزب الله يثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وأعلن حزب الله استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ دفاع جوي أثناء محاولة إخلاء إصابات، ما أجبرها على التراجع، في تطور يعكس توسيع نطاق الاستهداف ليشمل الأهداف الجوية.

أعلن حزب الله استهداف دبّابة ميركافا قرب خزّان بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة اليوم 8 دبّابات.

وفي بيان منفصل، قال حزب الله إنه استهدف 3 دبّابات ميركافا في بلدة دير سريان بصواريخ موجّهة وحقّقوا إصابة مؤكّدة، ليصبح عدد الدبّابات المستهدفة في البلدة اليوم 5 دبّابات، كما استهدف دبّابة ميركافا في بلدة دبل، ودبابة أخرى قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخين موجّهين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وأكد حزب الله أن مجاهديه استهدفوا دبّابة ميركافا قرب مِهَنيّة بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة، وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات، تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع.

واشتبك مجاهدو حزب الله عند الساعة 03:00 مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

وفي بيان منفصل، قال حزب الله "أثناء محاولة قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ التقدّم باتّجاه بلدة دير سريان عند الساعة 02:20، اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كما استهدفوا دبّابة ميركافا قرب البركة بصاروخ مباشر وحقّقوا إصابات مؤكّدة".

