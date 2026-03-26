حماس تدين اعتقال أجهزة السلطة برام الله النَّاشط عمر عسَّاف

فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن اعتقال أجهزة السلطة الناشط الحقوقي عمر عساف من منزله في رام الله خطوة تعكس عدم اكتراث هذه الأجهزة للنداءات الوطنية ومحاولتها تغييب الأصوات الوطنية الحرة.

وقال مرداوي، في تصريحات صحفية، يوم الخميس، إن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة وحقوق المواطنين، وتضع الأجهزة الأمنية في مواجهة أبناء الشعب بدلاً من حمايتهم، في وقت تتعرض فيه الضفة لعدوان احتلالي واستيطاني متصاعد يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي له.

طالع المزيد: أجهزة أمن السلطة تعتقل الناشط السياسي عمر عساف



وحذر القيادي في حماس، من عواقب استمرار هذه السياسات التي تستهدف تصفية النشاط الوطني والحقوقي والمجتمعي، إلى جانب محاولات وأد المقاومة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم الناشط الحقوقي عساف.

كما ودعا مرداوي، الفصائل والقوى الوطنية إلى حشد الجهود الشعبية والحقوقية والإعلامية لمواجهة هذه الانتهاكات، والضغط من أجل حماية النشطاء وأبناء الشعب من الملاحقات السياسية والاعتقال التعسفي.