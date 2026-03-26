إصابة 7 مواطنين في هجوم للمستوطنين شرق طولكرم

26 مارس 2026 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
مجموعة من المستوطنين هاجمت الرعاة في منطقة السهل واعتدت عليهم بالضرب المبرح

أصيب سبعة مواطنين بجروح ورضوض، الخميس، جراء اعتداء نفذته مجموعات من المستوطنين على رعاة الأغنام في سهل بلدة رامين، شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت الرعاة في منطقة السهل واعتدت عليهم بالضرب المبرح باستخدام العصي، مما دفع أهالي البلدة للهرع إلى المنطقة لصد الهجوم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت ميدانياً مع 7 إصابات ناتجة عن اعتداء المستوطنين بالضرب. وفي غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين وطواقم الإسعاف، كما احتجزت عدداً من الشبان ونكلت بهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صقر نضال سلمان عقب إصابته، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة وسط استمرار التضييق على المزارعين والرعاة في الأراضي الشرقية للمحافظة.

