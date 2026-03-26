فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بـ "إسرائيل" وأمريكا في 4 محافظات إيرانية

26 مارس 2026 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
عملية الاعتقال تمت في أربع محافظات مختلفة في إطار حملة أمنية واسعة

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الخميس، عن إلقاء القبض على 14 شخصاً بتهمة التعاون مع أجهزة استخبارات تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاعتقال تمت في أربع محافظات مختلفة، في إطار حملة أمنية واسعة لتعقب الخلايا التي تستهدف الأمن القومي للبلاد.

وجاءت هذه العملية بعد رصد استخباراتي دقيق لتحركات الموقوفين، الذين وُجهت إليهم تهم بالعمل كوسطاء ومخبرين لصالح "الموساد" ووكالات استخبارات أمريكية، بهدف تنفيذ عمليات تخريبية والإضرار بمصالح إيران الحيوية في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، كانت وكالة "نور نيوز" الإخبارية قد كشفت السبت الماضي عن اعتقال 5 أشخاص آخرين في محافظة شمال خراسان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تلك المجموعة كانت مرتبطة بشكل مباشر بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، وكانت تخطط للقيام بأعمال تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي قبل أن يتم إحباط مخططهم وتوقيفهم.

يُذكر أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي أعلنت عنها طهران مؤخراً في تفكيك "خلايا تحسيسية" وتخريبية خلال فترة الحرب. حيث سبق وأن أعلنت السلطات الإيرانية عن تنفيذ أحكام بالإعدام والسجن بحق عدد من الأشخاص بعد إدانتهم بالتجسس وتلقي توجيهات من مخابرات أجنبية للإضرار بأمن البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إيران #شبكة تجسس #الحرب على إيران #شبكة تجسس إيرانية

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة