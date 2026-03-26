الذهب يتراجع والدولار يرتفع وسط ترقب تطورات الحرب في الشرق الأوسط

هبطت أسعار الذهب - الخميس- بعد جلستين من المكاسب، مع ترقب المستثمرين مؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود تهدئة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.17% إلى 4454.33 دولارًا للأوقية -وقت كتابة التقرير- كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 2.21% إلى 4451.71 دولارًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران تسعى جاهدة لعقد اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربعة أسابيع، وهو ما يتناقض مع ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -أمس الأربعاء- من أن بلاده تدرس مقترحا أمريكيا لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع.

ونقلت رويترز عن كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا، قوله إن أسعار الذهب ستتحرك خلال الساعات الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين المقبلة وفقا للأنباء المتعلقة بالمفاوضات، مضيفا أن التحركات الكبيرة قد تظهر فعلا في بداية الأسبوع المقبل عندما يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزوا بريا على إيران خلال مطلع الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس الأربعاء إن ترمب يتوعد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تتقبل "الهزيمة العسكرية".

النفط يصعد مجددا

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت مجددا فوق 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من الاضطراب في تدفقات الطاقة.

وتزيد أسعار الطاقة المرتفعة عادة من التضخم عبر رفع تكلفة النقل والتصنيع، ورغم أن زيادة التضخم تدفع عادة إلى الإقبال على الذهب كوسيلة للتحوط، فإن ارتفاع معدلات الفائدة يضغط على الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، لم تعد الأسواق تتوقع أي تيسير نقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا العام، بعدما كانت التوقعات قبل اندلاع الصراع تشير إلى خفض معدلات الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل خلال العام.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى:

انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.35% إلى 69.58 دولارًا للأوقية.

خسر البلاتين في المعاملات الفورية 2.2% إلى 1888.89 دولارًا.

ونزل البلاديوم 0.71% إلى 1404.62 دولارًا.

الدولار يكسب

مع استمرار الضبابية الجيوسياسية، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- 0.1% إلى 99.69 نقطة اليوم الخميس، بعد أكبر مكاسب يومية له في أسبوع خلال الجلسة الماضية.

وكتب محللون من ويستباك في تقرير بحثي أن الأسواق لا تزال تتأثر بشكل حاسم بالأخبار، مع تركيز شديد على تقييم ما إذا كانت أحدث الأنباء تمثل محاولة حقيقية لتهدئة التوتر.

وبعد أن تسبب إغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الطاقة، يشكك المتعاملون في توقعات التضخم السابقة ويرجحون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على سياسته النقدية دون تغيير طوال العام.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لـ "سي إم إي"، يوجد احتمال 64.4% بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 60.2% قبل يوم.

