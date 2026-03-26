ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و267

أصدرت وزارة الصحة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في تقريرها والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الخميس، بوصول شهيد متأثر بجراحه و 17 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 691 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,876 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,267 شهيدًا، و 171,976 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



