مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين خلال اشتباكات جنوبي لبنان

26 مارس 2026 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
الجندي قُتل خلال معارك برية مع عناصر حزب الله اللبناني (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، عن مقتل جندي من لواء "جولاني" خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان، في ظل تصاعد المواجهات الميدانية مع حزب الله.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجندي قُتل خلال معارك برية مع عناصر حزب الله اللبناني في مناطق جنوب لبنان.

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر، بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف قوة إسرائيلية خلال عملية عسكرية داخل إحدى القرى في جنوب لبنان.

وأصيب 16 عسكريًا إسرائيليًا بينهم ضابطان في معارك جنوبي لبنان ليلة الخميس، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

صورة للجندي القتيل نشرتها وسائل إعلام عبرية


 

المصدر / فلسطين أون لاين
