البرازيل تكشف عن أول مقاتلة أسرع من الصوت مصنعة محليا

كشفت البرازيل الأربعاء عن أول طائرة مقاتلة أسرع من الصوت مصنعة محليا وهي طائرة إف-39إي غريبن من مجموعة ساب السويدية، في غافياو بيكسوتو في ولاية ساو باولو بحضور الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقالت الرئاسة البرازيلية إن هذا الإنتاج المحلي “غير مسبوق في أمريكا اللاتينية”.

وقال وزير الدفاع البرازيلي خوسيه موسيو خلال المراسم “هذا المشروع يسمح لنا بتعزيز قوتنا الرادعة، وزيادة قدرتنا على ضمان السيادة الوطنية والأمن الإقليمي”.

وفي المجموع، طلبت البرازيل 36 مقاتلة أسرع من الصوت من شركة ساب، وسيتم تصنيع 15 منها في منشآت شركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات في غافياو بيكسوتو.

وفضلت برازيليا الطائرة السويدية على طائرة رافال من شركة داسو الفرنسية وعلى طائرة إف/إيه-18 سوبر هورنت من شركة بوينغ الأمريكية.

وتقدّم البرازيل نفسها على أنها بلد مسالم، لكن المسائل الدفاعية أصبحت تمثل قضية أساسية نظرا إلى السياق الجيوسياسي المضطرب، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط.

كما أعربت الحكومة البرازيلية عن قلقها إزاء التدخل العسكري الأمريكي الذي أطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من السلطة.

