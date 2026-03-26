إصابات باعتداء للمستوطنين في الأغوار الشمالية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر الخميس، خلال هجوم شنّه مستوطنون مسلحون على منطقة عينون وقرية تياسير، شرقي مدينة طوباس بمنطقة الأغوار الشمالية، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا المواطنين، وسط إطلاق للرصاص الحي، ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح متفاوته، نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتتعرض قرية تياسير لاعتداءات متصاعدة وهجمات مستمرة يشنها المستوطنون، بهدف إجبار المواطنين على ترك منازلهم وتهجيرهم من أراضيهم للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

على صلة، نصب مستوطنون، ليلة الحميس، خيمة استعمارية جديدة قرب مدينة طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، بأن مستوطنون نصبوا في وقت متأخر من ليلة الخميس، خيمة استيطانية في منطقة عيون عن الجهة الجنوبية من مدينة طوباس، ما يثير الخوف من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية جديدة.

وتقطن قرب هذه الخيمة التي نصبها المستوطنون، عائلات فلسطينية أجبرت في وقت سابق على الرحيل من مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية، بفعل اعتداءات المستعمرين بحقهم.

