إيران: شهداء في شيراز وصافرات الإنذار تدوي بمناطق واسعة بالأراضي المحتلة

في اليوم الـ27 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واصلت صافرات الإنذار الدوي في عدة مناطق بشمال ووسط الأراضي المحتلة إثر رصد صواريخ قادمة من إيران.

العدوان على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قصفا إسرائيليا استهدف مدينة بندر عباس جنوب إيران، مما أدى إلى تدمير مبنى سكني.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية استشهاد طفلين شقيقين وإصابة شخصين آخرين في قصف استهدف حيا سكنيا جنوب مدينة شيراز جنوبي إيران.

وارتفع عدد الشهداء من الطلبة والمعلمين إلى 243 منذ بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم.

عمليات الحرس الثوري

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أنّه، استمراراً للموجة 79 من عملية "الوعد الصادق 4"، استهدفت القوة الجوفضائية وبحرية حرس الثورة، "إيلات" ومحطات استقبال الأقمار الصناعية المرتبطة بـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إضافةً إلى قواعد الأزرق والشيخ عيسى وعلي السالم وعريفجان التابعة للجيش الأميركي، باستخدام منظومات بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل ومسيرات انقضاضية.

كما أضاف أنّه تم استهداف المراكز الاستراتيجية والعسكرية والأمنية شمال الكيان، بهجوم ثقيل ومستمر بصواريخ حرس الثورة، منها "عماد" و"قيام" و"خرمشهر 4" و"قدر"، وذلك ضمن عدة جولات استهدفت أكثر من 70 هدفاً في الأراضي المحتلة، بما في ذلك مناطق مهمة في حيفا و"ديمونا" وخضرا، مؤكداً تحقيق نجاح شامل في الضربات.

كذلك، أشار إلى إصابة طائرة أميركية من طراز "أف-18" في أجواء مدينة تشابهار بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة تابعة للقوة البحرية لحرس الثورة.

صافرات الإنذار تدوي

سقطت شظايا في 4 مواقع في كفر قاسم شرق يافا، ما أدى لإصابات في صفوف المستوطنين، فيما أعلن إسعاف الاحتلال عن سقوط شظايا على مبنى في بلدة كفر قاسم مشيرا إلى مخاوف من وجود عالقين، وأضاف أن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في مستوطنات بشمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقوع 5473 إصابة في الحرب المستمرة في المنطقة، مشيرةً إلى أنّ هذه الإحصائية تشمل الفترة من 28 شباط/فبراير 2026 وحتى 25 آذار/مارس 2026.

وأكدت الوزارة أنّ من بين الإحصائية الإجمالية 149 إصابة، وقعت خلال اليوم الأخير من الحرب (أي يوم 25 آذار/مارس 2026).

وبذلك، سجلت وزارة صحة الاحتلال ارتفاع العدد الكلي للإصابات التي دخلت إلى المستشفيات الإسرائيلية إلى 80.594، وذلك منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.