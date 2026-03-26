طقس فلسطين: منخفض جوي وأمطار غزيرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال الأيام المقبلة، مع أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة، قبل أن يطرأ تحسن تدريجي السبت المقبل.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض الجوي مستمر، يوم الخميس، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط زخات أمطار غزيرة على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجاً.

وخلال ساعات المساء والليل، تشتد البرودة وتستمر الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرد، مع رياح نشطة وهبات قوية.

والجمعة، توقعت الأرصاد الجوية أن يبقى الطقس بارداً إلى شديد البرودة، مع استمرار زخات الأمطار على معظم المناطق، على أن تضعف فرص الهطول خلال ساعات المساء والليل. وتستمر الرياح نشطة مع هبات قوية تصل إلى 60 كم/ساعة، والبحر مائجاً.

أما السبت، فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في حين توقعت أن يستمر الارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد المقبل، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ودافئاً في معظم المناطق، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة في ساعات المساء والليل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

