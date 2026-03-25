هيئة المعابر تعلن استئناف العمل في معبر رفح غدًا الخميس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة المعابر والحدود بقطاع غرة، مساء يوم الأربعاء، استئناف العمل عبر معبر رفح البري ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 26 مارس 2026.

ويأتي هذا الاستئناف بعد تعليق البعثة الأوروبية لعملها في المعبر قبل يومين، احتجاجًا على اعتقال قوات الاحتلال أحد المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر المعبر.

طالع المزيد: جيش الاحتلال يعتقل مواطنًا من غزَّة أثناء عودته عبر معبر رفح



وأوضحت الهيئة في تصريح مقتضب، أنه سيتم السماح بمغادرة 18 مريضًا من قطاع غزة، برفقة 33 مرافقًا، عبر المعبر، في إطار التسهيلات الإنسانية المقدمة للحالات المرضية.

وكانت أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فتح معبر رفح بشكل محدود للأفراد يوم الخميس الماضي 19 مارس، وفق الآلية التي كانت قبل إغلاقه، على أن تعيد تعليق العمل فيه منذ يوم الإثنين 23 مارس إلى اليوم 25 مارس.

وكانت "إسرائيل" أغلقت معبر رفح البري بالتزامن مع شن حربها على إيران، في وقت كان يعمل فيه المعبر بشكل محدود وبإجراءات أمنية مشددة، وبأعداد لا تتجاوز الـ45 مسافر يوميًا.