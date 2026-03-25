الاحتلال يطلق الرصاص على مركبة بمسافر يطا: شهيد و3 إصابات

25 مارس 2026 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر مساء اليوم الأربعاء، باعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة عمال في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب يسري ماجد أبو قبيطة (31 عاماً) وإصابة 3 شبان بجروح من متوسطة إلى خطيرة برصاص الاحتلال في مسافر يطا.

2db42b99-f828-4323-a09e-db21fa618a17.jpg-e96b200d-0ef0-44cb-a28b-639b47eb8b5d.jpg
 

وكان الهلال الأحمر، ذكر أن طواقمه وطواقم الإسعاف تعاملت مع شهيد وثلاث إصابات بعد ملاحقة قوات الاحتلال لمركبة عمال في جبال مسافر يطا.

وأضافت المصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى العمال داخل المركبة لانتشالهم.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 36 شهيدًا، بينهم 10 شهداء من محافظة الخليل. ومن بين الشهداء في الضفة الغربية خلال العام الحالي 9 شهداء قتلوا برصاص ميليشيات المستوطنين في هجمات إرهابية.

