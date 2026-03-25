فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستغلًا حالة الانشغال الإقليمي والدولي ...

محافظة القدس: الاحتلال يشنُّ حرب شاملة على الوجود الفلسطيني

25 مارس 2026 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت محافظة القدس، إن ما تشهده المدينة من اعتداءات متصاعدة، تشمل القتل والإخلاء القسري والهدم والاستيلاء على الممتلكات، يُشكّل حربًا شاملة وممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأوضحت المحافظة، في بيان صحافي، أن هذه الانتهاكات تندرج في إطار مخطط إسرائيلي متسارع لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي في المدينة، مستغلًا حالة الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأشارت المحافظة إلى استشهاد الشاب قاسم أمجد شقيرات فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، يرفع عدد الشهداء بمحافظة القدس إلى ثلاثة منذ مطلع العام الجاري، وهم: (الشهداء قاسم أمجد شقيرات، ومراد شويكي، ونصر الله محمد جمال صيام).

وفي السياق، واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإخلاء القسري في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الحي وأخلت 11 منزلًا مأهولًا تعود لعائلة الرجبي، ويقطنها نحو 65 مقدسيًا، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وأوضحت محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال أخلت منزلين يعودان لعائلة بصبوص قسرًا، واعتقلت الشاب أنس رأفت بصبوص عقب الإخلاء، وذلك بعد أن كانت قد استولت سابقًا على منزلين آخرين عبر اقتحامهما وتغيير أقفالهما.

كما وامتدت هذه الإجراءات إلى قرية قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث سلّمت طواقم بلدية الاحتلال، يوم أمس، إخطارات بهدم سبع بنايات سكنية في الحي الشرقي، وأمهلت المواطنين 21 يومًا لإخلائها، بذريعة البناء دون ترخيص، ما يهدد عشرات العائلات بالتشريد القسري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة