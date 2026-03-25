قوات الاحتلال تنصب حاجزًا غرب بيت لحم وتفتش منزلين

متابعة/ فلسطين أون لاين

نصبت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا غرب بيت لحم، كما اقتحمت بلدة العبيدية شرقًا، وداهمت منازل أسرى محررين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا تحت منطقة "الجسر" الموصل إلى منطقة عقبة حسنة حيث المدخل الوحيد والرئيس لبلدتي بتير ونحالين، وقريتي حوسان ووادي فوكين، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.

كما وأفادت مصادر أخرى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العبيدية وتمركزت في عدد من أحيائها، وداهمت منزلين وفتشتهما، يعودان للأسيرين المحررين هشام داود ردايدة، وشفيق شنايطة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.