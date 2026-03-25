"المباحث" تُنجز قضية سرقة خزنة بمبلغ 70 ألف دولار شمال غزة

25 مارس 2026 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المباحث العامة في شرطة محافظة شمال غزة، يوم الأربعاء، انجاز قضية سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغ 70 ألف دولار، إضافة إلى عدد من المستندات الرسمية.

وقالت المباحث في بيان يوم الأربعاء، إن المواطن (إ.ب) تقدم بشكوى من منطقة التوام، أفاد فيها بسرقة الخزنة من منزله، مشيرةً إلى أنه جرى تشكيل فريق بحث وتحري، أسفر عن الاشتباه بأحد الأشخاص.

وبينت أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، وبتفتيشه عُثر على جزء من المبلغ المسروق، وبالتحقيق معه اعترف على المتورط الرئيسي في تنفيذ الجريمة.

وأضافت أنه تم إحضار المتهم الرئيس، الذي أقر بتنفيذ السرقة، حيث عُثر على الخزنة فارغة، وتم ضبط مبالغ مالية، وهواتف خلوية، وسماعات طبية، وشيكات وكمبيالات وعقود تقدر قيمتها بحوالي 25 ألف دينار أردني، إضافة إلى عدد من الأوراق الثبوتية.

وأشارت المباحث العامة إلى إحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

