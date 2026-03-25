قاسم: لا تفاوض "تحت النار" مع "إسرائيل".. والمواجهة خيار حتمي

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رفضه التفاوض مع إسرائيل "تحت النار" في ظل استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا أن المواجهة أمر حتمي للدفاع عن سيادة وامن الشعب اللبناني.

وقال قاسم، في كلمة له، يوم الأربعاء، إن المنطقة تواجه مشروع "إسرائيل الكبرى" التي تقوم على الاحتلال والتوسع من الفرات إلى النيل بما فيها لبنان، مشيرًا إلى أن لبنان أمام خيارين: إما الاستسلام والتنازل عن الأرض والكرامة والسيادة ومستقبل الأجيال القادمة، وأما المواجهة الحتمية ومقاومة الاحتلال لمنعه من تحقيق أهدافه.

وقال قاسم، إنَّ التوقيت اختارته المقاومة للرد على العدوان والدفاع على لبنان فوَّت على العدو الاسرائيلي فرصة مفاجأتنا، ومنعته من أن يستفرد بلبنان، وأسقطت كل ادعاءات الذرائع لأنَّ الصلية الصاروخية لا تستدعي حربًا، بل لا معنى للذرائع مع استمرار العدوان خمسة عشرة شهرًا.

وأشار إلى، أن المقاومة أعدت العدة المناسبة، وأثبتت فعاليتها وجدارتها، وقدم الشباب المجاهد المضحي أروع ملاحم البطولة والشرف والوطنية والكرامة، وهم مصممون على الاستمرار بلا سقف، ومستعدون للتضحية بلا حدود، وهم الآن رمز الوطنية الساطع، ونور التحرير القادم.

وأكد على أنَّ مسؤولية مواجهة العدوان هي مسؤولية وطنية على الجميع حكومة وشعبًا وجيشًا وقوى وطوائف وأحزاب وكل مواطن. العدوان الاسرائيلي الأميركي يريد تجريد لبنان من قوته والتحكم بسياساته ومستقبل أبنائه.

وأضاف، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي "يريد سلب لبنان سيادته واستقلاله بمطالبه في إحداث الفتنة والتقاتل الداخلي وشرعنة الاحتلال الاسرائيلي ومنع الجيش من التسلّح والدفاع عن الوطن.. والرد هو مسؤولية وطنية".

وتابع، "نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه، ومن يستشهد هم من خيار رجال وشباب ونساء وأطفال وطننا، وما نحرره هو أرض وطننا لبنان".

ودعا قاسم إلى الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي الأميركي، تحت عنوان واحد في هذه المرحلة: ايقاف العدوان لتحرير الأرض والإنسان، مضيفًا: "أنظروا إلى العدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان، هو يقتل المدنيين ويدمر المباني، ويهجر القرى والبلدات، ويعمل على إبادة الحرث والنسل".