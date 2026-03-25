استطلاع: أغلبية الأمريكيين يرون أن التدخل العسكري في إيران "تجاوز الحد"

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” (أ ب)، مع مؤسسة “نورك” لأبحاث الشؤون العامة، أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن التدخل العسكري الأمريكي في إيران قد تجاوز الحد، كما يشعر الكثير منهم بالقلق حيال تحمل أسعار الوقود.

ومع استمرار الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ شهر تقريبا، يشير استطلاع الرأي إلى أنه بينما يحافظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نسب تأييده، قد يتحول الصراع سريعا إلى مسؤولية سياسية كبيرة على إدارته الجمهورية.

وبينما ينشر ترامب المزيد من السفن الحربية والقوات في الشرق الأوسط، يقول نحو 59% من الأمريكيين إن العملية العسكرية الأمريكية على إيران كانت زائدة عن الحد.

وفي الوقت نفسه، يساور القلق 45% من الأمريكيين بشأن قدرتهم على تحمل ارتفاع أسعار الوقود خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالمقارنة مع نسبة 30% التي كان تم تسجيلها في استطلاع للرأي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” (أ ب) مع مؤسسة “نورك” للأبحاث، بعد فوز ترامب بفترة ولاية ثانية بعدما قطع على نفسه وعودا بتحسين الاقتصاد وخفض أسعار المعيشة.

