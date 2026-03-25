مصدر إيراني: باكستان تسلّم إيران مقترحاً أمريكياً لإنهاء الحرب

25 مارس 2026 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
أفاد مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز الأربعاء أن باكستان سلّمت إيران مقترحاً من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، لكنه لم يُحسم بعد مكان أي محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن تفاصيل المقترح لم تُكشف بعد، بما في ذلك ما إذا كان المقترح الأمريكي يتوافق مع التقارير التي تحدثت عن خطة من 15 بنداً لإنهاء النزاع.

وأضاف المصدر أن تركيا تشارك أيضاً في البحث عن سبل لإنهاء الحرب، وأن هناك احتمالات لاستضافة هذه المفاوضات في تركيا أو باكستان.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود دبلوماسية إقليمية ودولية للضغط من أجل التوصل إلى حل يوقف التصعيد العسكري في المنطقة.

المصدر / رويترز
