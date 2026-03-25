"حماس": تصعيد الاحتلال في غزة يؤكد سعيه لتخريب مسار وقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال استمرار عمليات القتل وتشديد الحصار يشكل تأكيداً واضحاً على قرار الاحتلال بتخريب مسار وقف إطلاق النار وجهود مجلس السلام.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن القتل المستمر لسكان قطاع غزة وتشديد الحصار ومنع الإعمار يمثل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية بوتيرة مختلفة.

وأشار إلى أن مواصلة الاحتلال خروقات اتفاق وقف إطلاق النار تستوجب من جميع الوسطاء والجهات الضامنة ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لوقف هذه الخروقات ورفع الحصار، بما يتيح للأطراف استكمال مسارات وقف إطلاق النار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى، مستغلًا انشغال العالم بالحرب على إيران لارتكاب المزيد من الجرائم ومواصلة خرق البروتوكول الإنساني وإحكام الحصار على القطاع، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين والمرضى والجرحى، ما ينذر بكارثة إنسانية على عدة مستويات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 689 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,860، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72,265 شهيدًا، و 171,959 إصابةً منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

